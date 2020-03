Rassegna stampa economico-finanziaria del 18 marzo 2020

18 mar 2020 ore 07:49

Usa, Trump promette un piano di salvataggio da 850 miliardi (Il Sole24Ore)



Il Sole24Ore ha dato ampio spazio al pacchetto di aiuti promesso da Donald Trump per fronteggiare l’epidemia da coronavirus. Nel dettaglio, il presidente degli Stati Uniti ha varato un piano di salvataggio per un ammontare complessivo di 850 miliardi di dollari, destinati a sostenere aziende e lavoratori, in particolare per i settori più colpiti dalla crisi del coronavirus. Queste risorse vanno ad aggiungersi alle scelte di politica monetaria decise dalla FED “che, dopo aver tagliato a zero i tassi monetari e avviato un QE da 700 miliardi su titoli di Stato e obbligazioni garantite da mutui, ha annunciato l’apertura di un fondo di garanzia per i commercial paper”. Il quotidiano finanziario ha evidenziato che il piano anticrisi varato dagli Stati Uniti vale complessivamente 2.550 miliardi di dollari, equivalente all’11,9% del Pil statunitense nel 2019.

Ma S&P vede già la recessione globale (MF)



MF ha riportato le indicazioni degli analisti di S&P Global sulle prospettive dell’economia europea e degli Stati Uniti, in seguito all’epidemia da coronavirus. Sulla base degli ultimi dati provenienti dalla Cina (il primo paese a essere stato colpito dal virus), gli esperti prevedono un crollo della domanda nel secondo trimestre del 2020, con una modesta ripresa nella seconda parte dell’anno. “Prevediamo una recessione globale nel 2020”, ha precisato il capo economista di S&P Global, Paul Gruenwald. In particolare, l’esperto ritiene che nel 2020 l’economia della zona euro dovrà far fronte a una contrazione del Pil tra lo 0,5% e l’1%, con un impatto elevato sul turismo e sugli investimenti. “S&P si aspetta infine un'accelerazione delle misure fiscali a livello europeo per sostenere le imprese e le popolazioni più colpite”, ha segnalato il quotidiano finanziario.

L’idea italiana dei coronavirus bond. L’ipotesi di uso dei fondi del Mes (Corriere della Sera)



Il Corriere della Sera ha analizzato le idee allo studio della commissione Europea per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica dovuta all’epidemia di coronavirus. In particolare, il quotidiano ha segnalato l’Italia “ha avanzato l’ipotesi di lavorare a strumenti come i «coronavirus bond» o un fondo di garanzia europeo”. In alternativa, è stato proposto l’utilizzo dei fondi del MES (Meccanismo europeo di stabilità), che può contare su risorse fino a 410 miliardi di euro, ma senza vincoli e senza l’intervento della troika. Tuttavia, il quotidiano ha ricordato che sarà difficile arrivare a una soluzione, in quanto a Bruxelles bisognerà trovare un accordo tra le linee adottate dai paesi del Nord Europa e gli Stati del Sud.

Roubini “Diamo i soldi in mano ai cittadini Solo così si esce dalla crisi” (La Repubblica)



La Repubblica ha pubblicato un’intervista a Nouriel Roubini, l’economista che aveva previsto il crollo dei mercati nel 2008. Secondo Roubini, quella di questi giorni sarebbe la peggiore crisi economica della storia, probabilmente anche della Grande Depressione del 1929. Di conseguenza, secondo l’economista, servirebbero misure drastiche, molto più del taglio dei tassi di interesse decisi negli ultimi giorni dalla FED. In particolare, Nouriel Roubini propone di distribuire denaro direttamente ai cittadini per fare fronte alle esigenze primarie, nella misura di 1.000 dollari, o 1.000 euro, per persona. “Deve essere un’operazione coordinata fra governi, banche centrali e, nel caso dell’Europa, commissione di Bruxelles. Concepita con criteri del tutto nuovi”, ha precisato l’economista.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.