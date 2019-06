Rassegna stampa economico finanziaria del 18 giugno 2019

18 giu 2019 ore 05:55

Carige, offerta Apollo a prezzi da saldo. Le banche preparano il paracadute (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico aggiorna sul salvataggio di Banca Carige. Secondo quanto risulta a Il Sole24Ore all’advisor KPMG sarebbe arrivata un’offerta (“probabilmente da parte di Apollo”) a prezzi definiti “da saldo”, ancora più stracciata di quella che BlackRock stava per sottoscrivere nei giorni scorsi. Tra le condizioni anche la proposta di trasferire al Fondo obbligatorio di tutela dei depositi il bond convertibile da 313 milioni sottoscritto a dicembre dallo Schema volontario del Fitd.

Appuntamento a domani, quando gli organi del Fitd faranno il punto sulla vicenda. Ma secondo Il Sole24Ore la probabile reazione degli organi del fondo sarà quella di definire l’offerta “irricevibile” e declinarla. Il Sole24Ore ricorda che le banche, del resto, “hanno già sborsato oltre 300 milioni per il bond emesso a dicembre, in gran parte già svalutato, e prima di fare un regalo a un soggetto terzo vogliono pensarci due volte onde non vanificare del tutto lo sforzo”.

Salvagente Dta per la Pop Bari (MF)

Il quotidiano finanziario descrive un emendamento al decreto crescita che punta a favorire le aggregazioni tra le banche del Mezzogiorno grazie alle agevolazioni fiscali. La misura pare studiata per sostenere la Banca Popolare di Bari, “i cui coefficienti patrimoniali sono scesi sotto i requisiti di Banca d'Italia”. MF ricorda che l’istituto pugliese ha chiuso il 2018 con una perdita di poco sopra i 397 milioni di euro, con un Cet1 ratio e un Tre One ratio al 7,52% e un Total Capital Ratio al 9,78%.

L’emendamento che potrebbe favorire le fusioni indica che “le attività per imposte anticipate (Dta) relative a perdite delle singole banche derivanti da situazioni patrimoniali approvate a fini dell'aggregazione siano trasferite al nuovo istituto e trasformate in credito di imposta fino un massimo a 500 milioni di euro”. La manovra sarebbe valida solo per gli istituti con sede nelle Regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Pensioni, per le imprese ipotesi di scivolo fino a 5 anni (Corriere della Sera)

Il quotidiano riporta i principali punti del decreto crescita, atteso alla Camera tra oggi e domani, e che deve essere convertito entro il 29 giugno. Tra gli emendamenti più rilevanti quello che prevede l’archiviazione della solidarietà espansiva a favore del “contratto di espansione”. L’iniziativa è dedicata alle grandi aziende con più di mille lavoratori che, all’interno di un processo di rinnovamento tecnologico, avrebbero “la possibilità di incentivare l’uscita dei più anziani dando loro in cambio uno «scivolo» — a carico delle imprese — fino a 5 anni dalla pensione (la proposta iniziale era uno scivolo di 7 anni)”. In contemporanea “le aziende potranno anche ridurre l’orario degli altri dipendenti e fare assunzioni”.

Sempre all’interno del decreto crescita l’accordo sui debiti di Roma e dei Comuni, bonus rottamazione esteso all’acquisto di tutte le moto e le mini-car, rimborsi più veloci per le vittime dei crac bancari, slittamento al 30 settembre dei nuovi studi di settore e dei relativi versamenti.

Mossa di Deutsche Bank: una bad bank per i titoli tossici (La Repubblica)

Il quotidiano scrive che Deutsche Bank, secondo quanto riportato dalla testata britannica Financial Times, starebbe pensando a una bad bank in cui far confluire i suoi asset non performanti in vista di una futura cessione. Il valore di queste attività si aggirerebbe attorno ai 50 miliardi di dollari, l’equivalente del 14% del bilancio di quella che è la prima banca tedesca.

Secondo quanto scrive La Repubblica “con la quarantena di queste attività considerate non strategiche, l’amministratore delegato Christian Sewing chiuderebbe l’era dell’investment banking”. Una discontinuità che sarebbe anche un segnale politico: “alleggerire la banca di quegli asset — si tratterà soprattutto di derivati vecchi, a lunga scadenza — significa anche liberarla da virus potenzialmente tossici che l’hanno sempre fatta apparire come un gigante dai piedi d’argilla”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.