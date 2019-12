Rassegna stampa economico-finanziaria del 18 dicembre 2019

18 dic 2019 ore 07:34

Banche, s’impenna la raccolta: i depositi salgono del 7,9% (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico riporta e commenta i dati del Bollettino Mensile dell'ABI sull'attività bancaria degli istituti del nostro paese. Dal rapporto emerge che nel mese di ottobre le sofferenze nette erano salite a 31,4 miliardi dai 30,7 di settembre. Una dinamica però che comunque "non rappresenta il segnale di un deterioramento dei crediti quanto piuttosto uno degli scostamenti mensili che si registrano nel trend di calo in atto da alcuni anni". Va considerato infatti che rispetto a ottobre 2018 le sofferenze sono in calo del 17,9%. E la riduzione è poi di oltre 57 miliardi (il 64,7%) se si considera il livello massimo delle sofferenze nette raggiunto a novembre 2015 pari a 88,8 miliardi.



Indicazioni molto positive, invece, dalla raccolta, salita con un balzo del 7% annuo in novembre dal 5,3% di ottobre, "a riconferma di un’aumentata predisposizione verso la liquidità da parte dei risparmiatori". Bene i depositi da clientela "cresciuti del 7,9% annuo (+6,2% in ottobre)".

Popolare di Bari, il miliardo non basterà (MF)

Il quotidiano finanziario mette sotto la lente la Popolare di Bari. Secondo MF il conto per il salvataggio dell'istituto pugliese "sembra già destinato a salire". Alla base di questa sensazione "le caute previsioni sulla qualità dell'attivo della banca".

La stima fatta prima del commissariamento sul fabbisogno patrimoniale, stimato in un miliardo di euro, solleva dei dubbi per alcuni. MF scrive infatti che "la previsione è che la qualità degli asset possa rivelarsi peggiore di quanto descritto negli ultimi bilanci". Un'evidenza, tra l'altro, che si sarebbe già evidenziata per quasi tutti i salvataggi bancari più recenti: "nel caso Carige, per esempio, i commissari hanno fatto emergere nuove svalutazioni, alzando così in pochi mesi il conto dell'aumento di capitale fino a 700 milioni".

Per il quotidiano, "al momento è comunque troppo presto per fare previsioni sull'intervento".

Peugeot e Fca: sì alla fusione (Corriere della Sera)

Nella giornata di ieri è arrivato il via libera, da parte dei consigli di amministrazione di FCA e di Peugeot, alla fusione tra le due società. Un'operazione dal controvalore pari a 50 miliardi di euro, che farà nascere il quarto produttore mondiale di auto in ordine di grandezza dopo Volkswagen, Renault-Nissan e Toyota.

Così, secondo quanto scrive il Corriere della Sera "questa mattina prima dell’apertura delle borse è atteso l’annuncio ufficiale".

Il quotidiano spiega che "come già definito nei primi passi della trattativa, la nuova società sarà paritetica e vedrà la holding Exor della famiglia Agnelli-Elkann al 14,5%, mentre lo Stato francese, la famiglia Peugeot e il socio cinese Dongfeng Motor avranno il 5,9% ciascuno".

Già definiti altri passaggi: "la sede legale sarà in Olanda e il gruppo sarà quotato a Milano, Parigi e Wall Street. Le sedi operative saranno a Torino, Parigi e Auburn Hills, alla periferia di Detroit".

Per gli evasori carcere fino a 8 anni. Pagamenti digitali, ecco il bonus (La Repubblica)

Il quotidiano aggiorna sulle ultime novità emerse dal decreto fiscale che ieri è diventata una legge dello Stato con l'approvazione da parte del Senato: "l’intera manovra 2020 ha fatto un ulteriore passo in avanti in attesa della approvazione definitiva della legge di Bilancio prevista per il 27 dicembre a Montecitorio".

Come di consueto il governo sta preparando un decreto Milleproroghe "con il rischio che molte delle misure uscite da manovra e decreto rispuntino con un assalto all’ultimo treno dell’anno". Per esempio, scrive La Repubblica, "già si parla di un rientro della norma che fa slittare lo stop al mercato tutelato di luce e gas da luglio del 2020 al 2022".

Nel frattempo si è tornato a parlare delle misure a favore di chi farà pagamenti con carta di credito e bancomat. Il premier ha dichiarato che "arriveremo a far trovare fino a 2.000 euro nei conti correnti come superbonus per i pagamenti digitali".

Tra le norme finalizzate alla lotta all’evasione, infine, sono state inasprite le pene per i reati tributari che salgono fino a 8 anni di detenzione per i comportamenti più gravi come la falsa fatturazione.

