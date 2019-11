Rassegna stampa economico-finanziaria del 15 novembre 2019

15 nov 2019 ore 08:25

Fincantieri, la replica su Stx al vaglio Ue. In arrivo maxi contratto con Lockheed (Il Sole24Ore)

Il quotidiano scrive che sarebbe al vaglio dell’Antitrust Ue la contromemoria di Fincantieri in risposta ai rilievi mossi da Bruxelles, che ha aperto un’indagine approfondita sull’operazione relativa all’acquisizione degli Chantiers de l’Atlantique. Secondo le istituzioni continentali “l’operazione potrebbe ridurre la concorrenza sul mercato mondiale delle navi da crociera con possibili riverberi sia sui clienti dei cantieri (gli armatori) che sui consumatori”.

Il gruppo italiano guidato da Giuseppe Bono ha inviato una replica molto dettagliata sull’operazione che coinvolge gli storici cantieri bretoni. Secondo quanto riporta il Sole24Ore, nel suo intervento Fincantieri “ha ribadito lo squilibrio competitivo tra costruttori di navi e armatori, con questi ultimi non colpiti dalla crisi che ha invece spazzato via, dal 2008 in poi, oltre 50mila posti di lavoro nei cantieri navali di tutta Europa”.

Nel frattempo Fincantieri sarebbe a un passo dal finalizzare un nuovo contratto con l’americana Lockheed Martin: un accordo per la produzione di 4 navi da combattimento destinate all'Arabia Saudita.

Si stringe l'alleanza Unipol-BPER Banca (MF)

Secondo quanto scrive il quotidiano finanziario si starebbe perfezionando la migrazione dei sistemi informativi che di fatto concluderà il processo di integrazione di Unipol Banca in BPER Banca, in attesa che con il 2020 entri nel vivo la discussione sull'eventuale merger.

Così, indica MF, "lunedì 25 la migrazione dovrebbe essere completata, mentre giovedì 28 il consiglio di amministrazione di BPER Banca dovrebbe fare un bilancio completo del deal".

Il quotidiano finanziario evidenzia come per il 2020 ci siano all'orizzonte scadenze importanti: BPER Banca "è tra i candidati di quel risiko bancario a lungo atteso dal mercato e pronosticato da molti osservatori per il prossimo anno".

Taglio ai voli e 2.800 esuberi. Ecco il piano Delta per Alitalia (La Repubblica)

Il quotidiano fornisce aggiornamenti sulla vicenda Alitalia. La scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti per il salvataggio della compagnia aerea potrebbe slittare ancora, dal 21 novembre a fine mese. Sarebbe l’ottava volta che succede. Questo spostamento della deadline, secondo quanto riporta La Repubblica, “sarebbe dovuto allo stato della trattativa che non riesce a trovare sbocchi concreti per il disaccordo sull’attuale piano industriale 2020-2023 messo a punto da Fs e l’americana Delta Air Lines”.

Il piano sarebbe stato visionato dal quotidiano: il gruppo USA “mette 100 milioni sul piatto ma non viene incontro alle richieste dei soci italiani (Fs e Atlantia) che hanno sollecitato una risposta esaustiva ai dubbi a proposito del network intercontinentale della Nuova Alitalia”.

I nodi sarebbero relativi a flotta (che sarebbe ridimensionata), voli (che sarebbero rivisti) e personale (che sarebbe tagliato di 2.800 unità).

