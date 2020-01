Rassegna stampa economico-finanziaria del 15 gennaio 2020

15 gen 2020 ore 07:46

Atlantia, revoca e rating sotto tiro: il mercato ora guarda al maxi debito (Il Sole24Ore)



Il quotidiano economico fa il punto della situazione su Atlantia, stretta in questi giorni tra "la potenziale revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia, iter verso il quale sembra sempre più orientato il governo, e la scure delle agenzie di rating". In questa situazione l'esposizione del gruppo, quasi 38 miliardi di euro, diventa per i mercati - secondo quanto scrive Il Sole24Ore - un elemento "di forte preoccupazione".

Se fino a poco fa il debito era considerato all'interno di una soglia di esposizione pienamente sostenibile (grazie a una redditività costante e rotonda, oltre 7 miliardi di margine operativo lordo l’anno, e un cash flow operativo prossimo ai 5 miliardi) ora potrebbe non essere più così: "gli asset al servizio del debito ci sono e sono assolutamente capienti, ma l’equilibrio è certamente meno stabile". Il perché è presto detto: una eventuale revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia, infatti, farebbe scattare "la richiesta di rientro immediato dell’esposizione".

IntesaSanpaolo fuori dal risiko europeo nel 2020? (MF)

Il quotidiano finanziario riprende e commenta le parole pronunciate dal numero uno di IntesaSanpaolo, Carlo Messina, a margine della presentazione a Torino della quarta sede del Progetto Gallerie d'Italia. Il banchiere ha dichiarato che "non ci sarebbe nessuna chance di aggregazioni bancarie, in Europa, nel 2020 per l'istituto".

Nel corso dell'evento, intanto, i vertici della banca hanno dichiarato che IntesaSanpaolo "sta continuando a lavorare per diventare la prima banca di impatto al mondo". Lo farà varando continuamente nuove iniziative, in particolare nei settori della cultura e del sociale. E sfruttando il suo patrimonio storico-artistico, architettonico e documentario.

La svolta BlackRock: noi leader della finanza sostenibile (La Repubblica)

Il quotidiano mette in risalto le principali evidenze emerse dall'annuale lettera agli investitori di BlackRock. Il gruppo, il maggiore gestore istituzionale degli Stati Uniti sulla scorta di 7mila miliardi di dollari investiti, ha evidenziato come l'emergenza climatica sia diventata il più temuto dei rischi, anche a livello finanziario.

Il numero uno della società, Larry Fink, ha stigmatizzato come BlackRock intenda "diventare il leader globale degli investimenti sostenibili, aumentandoli di oltre dieci volte nel prossimo decennio, dai 90 miliardi di dollari di oggi a oltre 1.000 miliardi". Secondo quanto scrive La Repubblica, BlackRock si è impegnata, con la parte attiva delle sue gestioni, "a uscire dalle aziende che hanno più del 25% dei ricavi dalla vendita di carbone termico". Non solo. Il colosso Usa chiederà alle aziende partecipate di pubblicare un’informativa che individui i rischi di tipo Esg (acronimo di Environmental, Social and Governance - ambiente, sociale e governance).

