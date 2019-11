Rassegna stampa economico-finanziaria dell'11 novembre 2019

11 nov 2019 ore 06:54

Tim-Open Fiber, entro l’anno il partner per la rete (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico in edicola sabato 9 novembre 2019 scriveva che da qui a fine dell’anno non ci sarà la conversione delle azioni di risparmio Telecom Italia in azioni ordinarie. Lo ha confermato l’amministratore delegato Luigi Gubitosi durante la conference call con gli analisti dopo la diffusione dei conti dei primi 9 mesi dell’anno, indicando che nel corso del consiglio di amministrazione di giovedì non se ne è parlato. A questo punto non ci sono più i tempi tecnici.

Secondo il Sole4Ore, però, il dossier Open Fiber starebbe avanzando: entro fine 2019 dovrebbe perfezionarsi la selezione del partner infrastrutturale interessato ad affiancare Telecom nell’operazione. Difficile però che entro dicembre si raggiunga anche l’accordo con Enel (azionista di Open Fiber al 50%). Cdp, l’altro socio al 50% di Open Fiber, rimarrebbe comunque in partita, “con uno scambio azionario che ne rafforzerebbe il peso in Telecom”.

Quanto dura il rally in borsa (Milano Finanza)

Il settimanale finanziario fa il punto della situazione sull’andamento delle borse mondiali in queste settimane. I mercati internazionali continuano a mostrare segni di forza nonostante cresca la fronda degli scettici che pongono l’accento su multipli giudicati troppo elevati in una condizione di “mercato gonfiato da Quantitative easing e tassi a zero”.

E invece nella settimana appena conclusa, Dow Jones e Nasdaq hanno affiancato l'S&P500 nel raggiungimento di nuovi record storici. Una tendenza seguita dal Dax tedesco, vicino al record di gennaio 2018, e dal Nikkei, in vista dei picchi dell'ultimo biennio. In grande spolvero pure il FTSEMib, che ha rivisto quota 23.500 dopo 18 mesi.

Secondo Milano Finanza “i nuovi record di Wall Street sono basati su un importante fattore di cambiamento: se Washington e Pechino ratificheranno la Fase 1 della de-escalation commerciale, cadranno i motivi di scetticismo che frenano molti investitori istituzionali”.

Alitalia, stretta finale per il salvataggio (Corriere della Sera)

Secondo quanto scrive il quotidiano ci sarebbe stata un’accelerazione per trovare la quadra su Alitalia. Un’accelerazione arrivata anche grazie al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La sua moral suasion, arrivata anche a causa del problema Ilva, ha “avuto effetto sui tavoli tecnici che si susseguono ogni giorno e che coinvolgono ancora Lufthansa (l’ultimo è stato a Francoforte venerdì scorso), sebbene i tedeschi non abbiano ancora espresso la volontà di un investimento nel capitale, necessario per entrare nella newco”.

Così, con tutta probabilità, sarà Delta Air Lines il partner industriale della cordata per il rilancio del vettore tricolore: “la decisione dovrebbe essere ufficializzata questa settimana”. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera “quei 100 milioni di euro messi sul piatto già diversi mesi fa da Delta stanno facendo la differenza rispetto a Lufthansa, la cui offerta si limita a una partnership verso il Nord America”. Tra l’altro il vettore tedesco “ha smentito la possibilità di una proposta alternativa entro il termine del 21 novembre”.

