Rassegna stampa economico-finanziaria del 10 marzo 2020

10 mar 2020 ore 08:37

IntesaSanpaolo-UBI Banca, l’Ops va avanti. Per BPER Banca possibile cambio dei termini (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che nonostante l'eccezionale situazione sui mercati finanziari continua ad esserci "piena fiducia sul fatto che l’Offerta di scambio lanciata a febbraio da IntesaSanpaolo su UBI Banca vada avanti nella sua strada". Certo le incognite non mancherebbero e se questa fase di enore incertezza dovesse continuare non è escluso che "si debba ricorrere a una revisione delle condizioni finanziarie relative al fronte BPER Banca e alla taglia dell’aumento di capitale a servizio dell'operazione".

Ma perché i mercati sono fiduciosi del fatto che l'offerta non si fermerà? Secondo quanto riporta il Sole24Ore l’Ops di IntesaSanpaolo non sarebbe in discussione per un mix di ragioni. In primis temporali, visto che "l’offerta scatterà solo a fine giugno, mentre a fine luglio è previsto il regolamento del deal con l’iscrizione dei nuovi valori a bilancio".

L'istituto guidato da Carlo Messina ha depositato il prospetto nella serata di venerdì, a ulteriore conferma che il processo è formalmente avviato.

Minali in pole per il Montepaschi (MF)



Il quotidiano finanziario ricorda che dopodomani, giovedì 12 marzo, si conosceranno i nomi dei candidati ai vertici di Monte dei Paschi di Siena. Per quella data è prevista la presentazione delle liste per il nuovo consiglio di amministrazione dell'istituto che, come ricorda MF, è partecipato per oltre il 68% dal ministero dell'Economia.

Secondo il quotidiano, in pole per la poltrona di amministratore delegato dopo il mandato di Marco Morelli ci sarebbe Alberto Minali, ex numero uno di Cattolica Assicurazioni ed ex direttore generale di Generali. In corsa per la carica di ceo ci sarebbe anche un altro candidato forte: Mauro Selvetti, ex amministratore delegato di Creval.

Per MF "Minali dalla sua ha di certo una comprovata esperienza nella relazione con gli investitori. In Generali è stato anche chief financial officer, mentre in Cattolica Assicurazioni è stato capace di attirare fondi e investitori del calibro dell'oracolo di Omaha Warren Buffett".

Questione aperta anche sul nome del prossimo presidente della banca nel caso in cui non venisse confermata Stefania Bariatti. Tra i nomi circolati quello della presidente di Poste Italiane e di Ania, Maria Bianca Farina, o quello della professoressa ordinaria di Politica economica all'Università di Siena Francesca Bettio.

Blitz di Elliott su Twitter. Resta Dorsey, ma blindato (Corriere della Sera)

Il quotidiano descrive le ultime novità nel capitale di Twitter. Il fondo Elliott, nell’arco delle ultime settimane, ha rastrellato un 4% del capitale della società di microblogging, per una cifra che si aggira attorno a un miliardo di dollari. Il colosso fianziario Usa, che ha 40 miliardi di dollari di asset gestiti, chiede dei cambiamenti alla governance della società.

Così Twitter ha annunciato ieri di aver raggiunto un accordo oltre che con Elliott anche con il fondo di investimento Silver Lake. Questa intesa non prevede cambi di ruolo per il numero uno della società Dorsey, ma "un miliardo di dollari d’investimento da parte di Silver Lake, un programma di riacquisto di azioni da parte della società per 2 miliardi di dollari e due poltrone per il co-amministratore delegato di Silver Lake, Egon Durham, e Jesse Cohn di Elliott". Questi siederanno nel consiglio di amministrazione della società insieme a un altro componente indipendente. Infine "arriverà a breve anche un comitato per rivedere la leadership e la governance".

Mps, il Tesoro frena Selvetti e spinge per Papa o Innocenzi (La Repubblica)

Mentre MF scrive che in pole per la poltrona di ad di Monte dei Paschi di Siena ci sarebbe l'ex numero uno di Cattolica Assicurazioni, Alberto Minali, secondo La Repubblica la partita per la poltrona di capo istituto sarebbe fa giocarsi tra l’ex Creval Mauro Selvetti, scelto tra le forze politiche di maggioranza, e due nomi alternativi proposti dal ministero del Tesoro: l’ex direttore generale di Unicredit, Gianni Franco Papa, e l’ex di Ubs e Banca Carige, Fabio Innocenzi.

Per La Repubblica "l’esito della contesa è incerto, perché i partiti di maggioranza da una settimana avevano concordato su otto nomi per il prossimo cda e sono rimasti spiazzati dalla mossa di via XX settembre".

Il quotidiano ricorda infine che "chiunque la spunti, al Monte non vincerà un biglietto della lotteria". Oltre alla retribuzione, vincolata per legge, il manager dovrà gestire la cessione di 10 miliardi di crediti deteriorati ad Amco, e - a seguire - la riscrittura del piano industriale.

