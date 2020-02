Rassegna stampa economico-finanziaria del 10 febbraio 2020

10 feb 2020 ore 08:45

Alitalia, summit con Delta Airlines. Trattativa sul patto transatlantico (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico, nella sua edizione di sabato 8 febbraio, ha fatto il punto della situazione su Alitalia. Nei giorni scorsi il commissario della compagnia, Giuseppe Leogrande, ha incontrato una delegazione di manager della statunitense Delta. Quest'ultima ha confermato, anche di recente, l’interesse a investire 100 milioni di euro per il 10% di una Nuova Alitalia quando la compagnia sarà messa in vendita.

Oggetto dell'incontro è stata la rinegoziazione del patto transatlantico per cui si prevede di concludere "un'intesa transitoria fino a maggio, nell’ottica poi di negoziare un accordo più ampio". Delta si dice "interessata a continuare la collaborazione con Alitalia" visto che "sono partner da quasi 20 anni".

Secondo quanto riporta il Sole24Ore "Delta vuole accelerare anche per evitare che la compagnia finisca nell’orbita di Lufthansa, che ha proposto un accordo commerciale".

Piazza Affari, se la borsa chiude prima (Milano Finanza)

Il settimanale finanziario scrive che la London Stock Exchange, la società che controlla Piazza Affari, ed Euronext starebbero pensando di ridurre il numero di ore di contrattazioni dei mercati che gestiscono.

Piazza Affari inizia alle 9 e finisce alle 17,30 per una giornata che dura 8,5 ore. Si starebbe ragionando sull'abbassamento a 7 ore, una durata più in linea con i listini americani. Si pensa così di cominciare alle 9 (massimo alle 9,30) e chiudere alle 16.

Il cambio di rotta - che potrebbe portare inizialmente a un regime transitorio di prova di un anno - pare essere molto più di un'ipotesi teorica, considerando che a gennaio London Stock Exchange ha lanciato sul tema una consultazione fra gli operatori. Un giro di pareri che secondo quanto scrive Milano Finanza, "ha raccolto nel giro di pochi giorni un largo e forse inatteso consenso". Sempre secondo quanto riporta il settimanale si sarebbero espressi a favore della riduzione di orario Paul Battams, a capo del trading europeo sull'azionario di BlackRock, e il fondo sovrano norvegese, molto attivo a Piazza Affari.

Bond, che cosa si compra a 100. Senza investirne più di 2mila (L'Economia - Corriere della Sera)

L'inserto settimanale del Corriere della Sera è andato in caccia di alcuni bond con soglie di ingresso accessibili (al massimo 2mila euro) e prezzi alla pari (a 100 o quasi). Ne ha individuati 12 per avere cedole che scadono in tutti i mesi dell'anno.

L'Economia cita l'obbligazione McDonald's che scade a dicembre 2020, che si acquista oggi a poco meno di 101 e ha una cedola del 2,75%. Numeri che portano a un rendimento lordo dell'1,75% circa (ma che espone l'investitore al rischio - o all'opportunità - del cambio euro-dollari). L'inserto elenca poi i bond di eBay con scadenza luglio 2022 e il subordinato Bank of America con scadenza agosto 2024 con rendimenti lordi a cavallo del 2%.

Degni di menzione anche i variabili di Banca IMI (maggio 2026), Unicredit (giugno 2023) e Cassa Depositi e Prestiti (marzo 2022) e bond di altri gruppi europei come Volkswagen, Heidelbergcement, Adidas e BMW.

Pensione anticipata, nuova proposta. Assegno tagliato fino al 6% (La Repubblica)



Il quotidiano riporta un'ipotesi di riforma del sistema pensionistico al vaglio dell'esecutivo in questi giorni. Visto che andare in pensione prima con un ricalcolo dell'assegno in base al metodo contributivo comporterebbe un taglio di un terzo della pensione lorda (e un quinto di quella netta) il governo starebbe pensando a una penalizzazione per ciascun anno di anticipo dell’uscita. Una penalizzazione che potrebbe essere del 2% all’anno ("come ipotizzato anni fa dall’ex deputato pd Cesare Damiano").

Secondo quanto riporta La Repubblica "l’asticella non è stata fissata, ma è chiaro che il governo non intende riformare la Fornero spendendo più di quanto impegnato per Quota 100: circa 28 miliardi in dieci anni".

