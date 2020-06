Rassegna economico-finanziaria del 9 giugno 2020

di Redazione Lapenna del Web

9 giu 2020 ore 06:37

Autostrade, pronto il piano di F2i (Il Sole24Ore)

Il Sole24Ore riporta l'attenzione sul tavolo delle trattative per il controllo di Autostrade per l'Italia. L'articolo di Alessandro Graziani evidenzia come il fondo F2i sarebbe pronto per entrare nel capitale societario di Aspi rilevando le quote di Atlantia (88%) Il fondo si sarebbe mosso per ottenere già degli impegni da investitori istituzionali oltre all'appoggio della Cassa Depositi e Prestiti come "garante" pubblico. Un'alternativa, secondo il quotidiano, potrebbe essere il fondo Macquarie.

Per dar vita all'operazione Atlantia(Aspi) dovrebbe comunque trovare un accordo con il governo sulla concessione. La data del 30 giugno è il termine ultimo per sciolgiere il nodo.

Istat: l’economia calerà dell’8,3%. Il rimbalzo del 2021? Sarà parziale (Corriere della Sera)

I dati economici del 2020 non sono confortanti, ma nel 2021 il Pil tornerà a crescere. Questo è il focus dell'articolo di Claudia Voltattorni sul Corriere della Sera che evidenzia come il primo trimestre di quest'anno sarebbe stato negativo su tutti i fronti registrando un Pil in calo del 5,3%.

Secondo le analisi dell'Istat riportate dal quotidiano, "dopo una flessione ulteriore nel secondo trimestre, la ripresa delle attività di produzione e consumo è attesa sostenere un miglioramento del clima economico con un effetto positivo sul Pil previsto in aumento nel secondo semestre dell’anno. Tanto che il percorso di ripresa previsto rafforzarsi nei prossimi mesi produrrà effetti positivi nel 2021."

L'istat riporterebbe anche gli ultimi dati sulla fiducia che confermerebbero un attuale quadro generale di difficoltà.

Bruxelles chiede dettagli sulla fusione Fca-Psa (La Repubblica)

Secondo alcune indiscrezioni riportate dall'agenzia di stampa Reuters ed evidenziate da La Repubblica, l'authority europea starebbe indagando sulle quote di mercato nel segmento dei minivan, che la fusione Fiat Chrysler Automobiles-Peugeot andrebbe ad accrescere una volta completata l'operazione, alimentando una possibile concentrazione nel settore.

La Commissione europea chiederebbe quindi dei chiarimenti in merito alla fusione tra i due gruppi. Secondo l'articolo di Alberto D'Argenio e Luca Piana la scadenza per Bruxelles sarebbe prevista nella giornata di domani. La Commissione poi prenderà una decisione entro il 17 giugno 2020, un periodo che potrebbe estendersi fino a 105 giorni lavorativi nel caso fosse necessaria una maggiore analisi.

La quota di Fca (10,8%) aggiunta a quella dei marchi Psa raggiungerebbe un totale del 33,7%.

