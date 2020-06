Rassegna economico-finanziaria del 10 giugno 2020

di Redazione Lapenna del Web

Enria (Bce): se il Covid cala ok ai dividendi per le banche (Il Sole24Ore)

Il Sole24Ore torna sugli effetti del Covid19 sul sistema bancario. Il settore chiede di avere dei chiarimenti sulle tempistiche di restrizione nella distribuzione dei dividendi e sulla ricostituzione dei buffer.

L'articolo di Isabella Bufacchi riporta le dichiarazioni rilasciate da Andrea Enria, responsabile della vigilanza BCE-SSM. Sulla possibilità che le restrizioni possano essere ritirate, l'economista si è detto "molto propenso, se non ci sarà una seconda ondata di contagi e ci sarà una ripresa sufficientemente solida dell’economia". Enria ha poi dichiarato che "potremmo dare il disco verde anche ai buyback e al pagamento di dividendi straordinari, ma solo nel caso in cui altri rischi non dovessero manifestarsi".

Il quotidiano evidenzia infine come il settore avrebbe risentito sul mercato delle raccomandazioni di posticipare la distribuzione di cedole fino al 2021 che avrebbe rilasciato lo European Systematic Board.

Intesa-Ubi, i dubbi dell’Antitrust (Corriere della Sera)

Il Corriere della Sera riporta le evidenze rilasciate da parte dell'Antitrust sull'analisi del dossier relativo all'Ops di IntesaSanpaolo su UBI Banca.

Secondo l'articolo di Federico De Rosa, l'authority avrebbe posto un freno all'integrazione tra i due istituti di credito che causerebbe un rafforzamento della posizione dominante della banca guidata da Carlo Messina. Secondo il quotidiano questo sarebbe solo la risultanza delle valutazioni preliminari e dell'istruttoria, nulla di definitivo. La procedura non sarebbere conclusa, ma non sarebbe sufficiente la sola dismissione degli sportelli di BPER Banca per risolvere il problema.

Nonostante il via libera all'operazione da parte di Bce e Banca di Italia resta ancora da sciogliere il nodo della concentrazione deputato all'Antitrust.

Atlantia e il "lodo Colao": con la concessione più lunga le tariffe possono scendere (La Repubblica)

La Repubblica pone il focus sul tema di Autostrade per l'Italia (Atlantia) e su alcuni punti del piano Colao che riguarderebbe il settore.

Secondo l'articolo di Vittoria Puledda Aspi guarderebbe interessata alla possibilità di abbassare le tariffe allungando la concessione e mantenendo ferme le altre condizioni della proposta di aprile ovvero l'entità degli investimenti e dell'accantonamento per la riduzione provvisoria delle tariffe.

Il quotidiano però sottolinea due aspetti chiave: ci sarebbe l'obbligo di chiudere l'iter di revoca della concessione prima di pensare all'allungamento e poi il passaggio con il governo che potrebbe non sposare l'idea della task force considerandola non adeguata.

