Quota 100, uscita anticipata dal lavoro per 341 mila. Il conto? 11,6 miliardi (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

14 set 2021 ore 07:31

Quota 100 è costata fino ad oggi 11,6 miliardi di euro, e avrebbe - secondo i dati dell'Inps - fatto andare in pensione anticipata 341.128 italiani, soprattutto uomini con un buon reddito provenienti soprattutto dal settore pubblico.

Secondo quanto riportato da Enrico Marro per il Corriere della Sera si è accesa in questi giorni una discussione sulla validità del provvedimento in scadenza al 31 dicembre. La Lega vorrebbe una proroga, almeno per i lavoratori delle aziende in crisi, e minaccia di "staccare il reddito di cittadinanza ai furbetti".

Il giudizio del Tesoro è però negativo: Quota 100 sarebbe costata troppo (18,8 miliardi entro il 2030) per "mandare in pensione anticipata persone che nella maggior parte dei casi potevano continuare a lavorare", senza però favorire le assunzioni dei giovani.

