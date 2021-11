Quattro aliquote per la nuova Irpef. Più detrazioni, sale la no tax area (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

L'avvio della riforma fiscale in arrivo con la legge di Bilancio, con uno stanziamento di 8 miliardi di euro, sarebbe stato impostato, mancherebbe solo di "far quadrare i conti". Secondo quanto riportato da Enrico Marro per il Corriere della Sera, in queste ore i partiti starebbero discutendo sulle linee generali. "La gran parte delle risorse verrà destinata alla riduzione del prelievo Irpef, attraverso una rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni, che passerebbero da 5 a 4, un aumento delle detrazioni e un incremento di qualche centinaio di euro della no tax area per i pensionati (oggi poco più di 8mila euro) e per gli autonomi (oggi 4.800 euro), mentre non salirebbe per i lavoratori dipendenti (oggi 8.145 euro)".

Sulle nuove 4 aliquote si pensa al "23% per i redditi fino a 15mila euro, 25% tra 15 e 35mila, 34% fra 35 e 55mila, 43% oltre". Un taglio di due punti dell'attuale aliquota del 27% sui redditi tra i 15 e i 28 mila euro e di 4 punti dell’aliquota del 38% (28-55mila euro). Obiettivo del governo è quello di "far pagare meno a tutti, a vantaggio soprattutto dei redditi bassi e medi". Questo taglio dell'Irpef costerebbe però 6 miliardi da solo, lasciando corta la coperta per il taglio dell'Irap alle imprese.

