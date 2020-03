Quando riaprire? (La Repubblica)

30 mar 2020 ore 07:22

Il quotidiano La Repubblica si chiede quando e come riaprire le attività produttive in questo periodo di emergenza sanitaria derivante dal Covid-19. Per capire i tempi della ripartenza serve un piano ragionato, che inizierà ad essere definito già da oggi dal comitato tecnico-scientifico deputato a definire le tempistiche della situazione. Nessuno però ne parla ancora, considerando che "i dati del contagio non sono sotto controllo".

Tuttavia secondo La Repubblica "dopo che avremo passato Pasqua e Pasquetta ancora chiusi in casa - tra il 15 e il 20 aprile - qualcosa potrà ripartire". Non sarà pensabile, infatti, tenere ancora fermi alcuni cantieri, "come quelli legati alla ricostruzione post terremoto nelle Marche". Oppure alcune fabbriche del comparto meccanico "che sono comunque legate alle quattro filiere protette (sanitaria, agro-alimentare, energia, logistica e trasporti)".

Subito dopo, ragionevolmente quindi a partire dal 20 aprile, "si potrà pensare all’apertura di alcuni esercizi commerciali: cartolerie, librerie, abbigliamento". Ma con nuovi protocolli.

