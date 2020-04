Prestiti, parte la corsa a ostacoli: Via alle richieste fino a 25 mila euro (Corriere della Sera)

20 apr 2020 ore 07:27

Il quotidiano scrive che è operativa da oggi la macchina per far arrivare liquidità alle imprese: dalle prossime ore le banche "sono pronte a ricevere le domande di imprenditori, persone fisiche e professionisti, che richiedono prestiti fino a 25 mila euro e per massimi 72 mesi, coperti al 100% gratuitamente dal Fondo centrale di Garanzia". In teoria queste richieste potrebbero essere liquidate in un giorno e gli istituti si starebbero attrezzando con i canali online.

E per chi avesse necessità di ottenere cifre più alte? Secondo il Corriere della Sera "le cose si fanno più complicate". Servono infatti le procedure di Sace, che però sono sarebbero ancora pronte. Infatti, "per i prestiti fino a 5 milioni alle piccole e medie imprese, garantiti al 90% dal Fondo centrale di garanzia, va comunque istruita una pratica di fido".

