Powell (FED) cambia idea: “La corsa dei prezzi non è più temporanea” (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

1 dic 2021 ore 07:41

L'allarme lanciato dal presidente della Fed, Jerome Powell, è in controtendenza rispetto a quanto dichiarato da lui stesso in precedenza: l'inflazione in salita in tutto il mondo non è più solo un fenomeno transitorio, ma un problema con cui bisogna subito fare i conti.

Secondo quanto riportato da Paolo Mastrolilli, corrispondente di La Repubblica, all'inflazione si aggiungono i timori emersi dalla nuova variante Omicron del Covid. Così, non è una sorpresa che "Wall Street abbia reagito arrivando a bruciare oltre 600 punti dell’indice Dow Jones".

Powell ha dichiarato poi che: "è anche vero che gli aumenti dei prezzi si sono diffusi molto più ampiamente, e ora sembra che i fattori che spingono l’inflazione al rialzo rimarranno anche nel prossimo anno". Powell intende così appropriato considerare di concludere il tapering degli acquisti di asset con qualche mese d'anticipo rispetto alla tabella di marcia precedentemente annunciata. La decisione è rimandata allla riunione del 14 e 15 dicembre 2021.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.