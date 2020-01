Portogallo, arrivano le tasse sulle pensioni degli stranieri (La Repubblica)

29 gen 2020 ore 08:34

Il Portogallo si appresta a modificare la normativa sui "residenti non abituali" che permetteva, dal 2009, ai pensionati stranieri di vivere in loco per dieci anni senza pagare un euro di tasse. Lo scrive La Repubblica, che specifica che nella legge finanziaria del paese portoghese entrerà "un provvedimento che riduce i benefici e che prevede un'aliquota del 10% e 7.500 euro di versamento minimo".

Il quotidiano scrive che questo giro di vite "non è retroattivo e non riguarderà così i 2.897 italiani (mille sono arrivati solo l’anno scorso) che hanno scelto di vivere la terza età in Portogallo". Ma dovrebbe rallentare il flusso di pensionati verso Lisbona.

Alla base di questo cambio di rotta il pressing della Ue (specie dei paesi scandinavi) e quello di una componente politica, il Bloco de Esquerda, che garantisce sostegno esterno al governo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.