Popolare di Bari, SOS al Fondo interbancario. Entro dicembre il primo tassello (Il Sole24Ore)

6 dic 2019 ore 05:50

Il quotidiano economico scrive che il consiglio di amministrazione della Popolare di Bari ha inviato al Fondo interbancario una prima istanza in cui viene presentata "una situazione di difficoltà e la necessità di un intervento a supporto". Secondo il Sole24Ore "le cifre definitive ancora non ci sono, ma si parla di un fabbisogno complessivo nell’intorno di un miliardo di euro".

Questa somma sarebbe indispensabile per mettere in sicurezza la banca ed evitare il rischio di liquidazione, "anche se è realistico che alla fine il vuoto da colmare si riveli anche superiore".

Ma come potrebbe intervenire il FITD? Già nelle prossime settimane, entro fine anno, serve un primo intervento d’emergenza per una cifra compresa tra i 100 e 150 milioni. Le banche aderenti al Fondo avrebbero ragionato sulla possibilità di sottoscrivere un bond subordinato ma questa idea di avere in mano uno strumento assimilabile al capitale (e destinato inevitabilmente alla conversione) non piace a molti istituti.

