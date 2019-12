Popolare di Bari, il miliardo non basterà  (MF)

18 dic 2019 ore 07:12

Il quotidiano finanziario mette sotto la lente la Popolare di Bari. Secondo MF il conto per il salvataggio dell'istituto pugliese "sembra già destinato a salire". Alla base di questa sensazione "le caute previsioni sulla qualità dell'attivo della banca".

La stima fatta prima del commissariamento sul fabbisogno patrimoniale, stimato in un miliardo di euro, solleva dei dubbi per alcuni. MF scrive infatti che "la previsione è che la qualità degli asset possa rivelarsi peggiore di quanto descritto negli ultimi bilanci". Un'evidenza, tra l'altro, che si sarebbe già evidenziata per quasi tutti i salvataggi bancari più recenti: "nel caso Carige, per esempio, i commissari hanno fatto emergere nuove svalutazioni, alzando così in pochi mesi il conto dell'aumento di capitale fino a 700 milioni".

Per il quotidiano, "al momento è comunque troppo presto per fare previsioni sull'intervento".

