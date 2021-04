Pnrr: parte il piano da 222 miliardi (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

26 apr 2021 ore 07:28

Il governo ha inviato al Parlamento il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nel giro di un paio di giorni, Draghi lo presenterà alle Camere. Il testo sarà messo in approvazione mercoledì o giovedì, e poi inviato a Bruxelles. Il pronunciamento dalla Commissione Europea arriverà entro 60 giorni.

In caso di esito positivo, l'Italia si prepara a ricevere 191,5 miliardi di euro fino al 2026: il 13%, circa 24 miliardi, come anticipo entro l'estate di quest'anno, il resto in base allo stato di avanzamento degli investimenti. Il PNRR sarà affiancato a un fondo complementare di 30,6 miliardi di risorse in deficit, per un totale di interventi previsti fissato a 222,1 miliardi di euro.

Nel PNRR sono presenti una serie di riforme strutturali volte a migliorare la capacità di spesa. Palazzo Chigi lo ha descritto come "un intervento epocale, che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale."

