Pnrr, centrati i 55 obiettivi parte la richiesta per i fondi Ue (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

29 dic 2022 ore 07:41

Secondo quanto scrive Giuseppe Colombo per La Repubblica, entro sabato 31 dicembre il Ministero dell'Economia e delle Finanze presenterà la richiesta per ottenere la richiesta di pagamanto della terza tranche del Pnrr (pari a 19 miliardi di euro), dopo che il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni è riuscita a portare a termine il lavoro iniziato dall'esecutivo guidato da Mario Draghi, riuscendo a centrare i 55 obiettivi per ottenere i fondi.

Tuttavia, secondo il quotidiano, resta il problema della spesa, la cui cifra esatta si conoscerà solo a fine anno. L'ammontare dei fondi europei spesi dovrebbe collocarsi tra i 14 e i 18 miliardi di euro, al di sotto della cifra stimata a settembre di 20,5 miliardi di euro. Se l'ammontare dovesse avvicinarsi alla parte bassa della forchetta, il risultato non sarebbe positivo, in quanto, al 31 agosto, la spesa effettiva risultava essere di 11,7 miliardi di euro.

"Nelle carte lasciate in eredità da Draghi c’è anche l’impegno programmatico da raggiungere nel 2023: la spesa ammonta a 40,9 miliardi", ha ricordato Giuseppe Colombo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.