Più pensioni che stipendi il sorpasso annunciato mette in crisi il welfare (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

2 gen 2023 ore 07:39

Secondo quanto scriveva Giuseppe Colombo per La Repubblica lo scorso 31 dicembre 2022, il numero degli stipendi erogati ai lavoratori, pari a 22,5 milioni, è stato superato dal numero delle pensioni erogate, pari a 22,7 milioni.

Lo scarto è stato accentuato dalla situazioni nel Mezzogiorno, dove gli assegni pensionistici hanno superato i lavoratori di circa 1,2 milioni di unità. La Cgia di Mestre, però, sottolinea come i numeri fanno riferimento al numero di pensioni e non di pensionati, che sono pari a 16 milioni. Emerge però, quello che è un trend in corso e preoccupante in Italia, l'incidenza degli over 65 si fa sempre più pronunciata e gli effetti di ciò sono molteplici. Un'incidenza così elevata potrebbe ridimensionare il mercato immobiliare, dei trasporti e della moda, sebbene comunque, di riflesso, potrebbero beneficiarne altri settori, come quello bancario.

Il problema italiano rimane quello della sostenibilità della spesa pensionistica, esplosa nel 2022 a 313 miliardi di euro, rappresentando il 17,6% del Pil. Secondo L'ISTAT, tra circa trent'anni si passerà ad un rapporto 1:1, una persona in età di non lavoro per ogni persona in età di lavoro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.