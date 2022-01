Più assunzioni nelle aziende. Caccia a tecnici e informatici (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

5 gen 2022 ore 07:43

Secondo quanto emerge dal bollettino periodico di Unioncamere-Anpal analizzato da Valentina Conte per La Repubblica, le imprese italiane sarebbero alla ricerca di 1,2 milioni di persone per i primi tre mesi del 2022.

Un dato decisamente positivo rispetto ai valori del 2021 che fa riferimento a quasi tutti i settori, eccezion fatta per il turismo che sta pagando la pandemia da Covid-19. Sempre secondo il bollettino, però, nel 40% dei casi il candidato giusto non si trova per motivi di "mancanza di candidato", ma anche di "preparazione inadeguata". Le figure più difficili da reperire sarebbero tecnici informatici e delle telecomunicazioni.

Il settore maggiormente attivo nella ricerca di lavoratori è quello industriale, con edilizia e terziario (in particolare servizi alle imprese), e poi commercio e servizi alle persone. La maggioranza sarebbero contratti a tempo determinato.

