Più acquisti delle famiglie, i consumi salgono del 2,8%. La spesa media: 2.437 euro (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

10 giu 2022 ore 07:29

Nel report sulla Spesa per i consumi delle famiglie del 2021 dell'Istat emerge che nel 2021 la spesa media mensile degli italiani ha raggiunto i 2.437 euro, in crescita del 4,7% rispetto all'anno precedente. La crescita scende al 2,8% togliendo la spinta dell'inflazione e il dato rimane comunque negativo (-4,8%) rispetto al 2019 pre-pandemico.

Claudia Voltattorni, in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, osserva come dai dati Istat emerga anche un aumento dei divari. Nord e sud, innanzitutto, ma anche tra famiglie di soli italiani o famiglie con uno straniero, e quelle invece con soli stranieri. In crescita anche il divario tra famiglie più e meno abbienti. Secondo l'Istat, inoltre, "al crescere del livello di istruzione della persona di riferimento migliora la condizione economica e quindi il livello di spesa".

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.