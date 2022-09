Pil, l’Italia cresce più dell’Eurozona: +1,1% in tre mesi (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

Nel secondo trimestre, i Paesi dell'area euro hanno registrato un andamento migliore rispetto alle aspettative. Il Pil dell'eurozona è cresciuto dello 0,8% rispetto ai primi tre mesi del 2022, quando le aspettative si fermavano solo allo 0,6%. L'Italia cresce dell'1,1%, in controtendenza con i dati mesi degli altri Paesi. Secondo quanto riporta Andrea Ducci per il Corriere della Sera, questa dinamica di crescita complessiva, su base annua, si traduce per l'economia del Paesi UE in un rialzo del 4,1%, meglio delle aspettative che stimavano solo il 4%.

Nonostante questi piccoli dati positivi, il quadro rimane molto complesso "con uno scenario di rallentamento dell’economia che potrebbe sfociare in una recessione". Inflazione e volatilità sui mercati energetici pesano sulle prospettive dell'eurozona. Le politiche monetarie della Bce potrebbero arginare i danni al potere di acquisto dei consumatori: ci si aspetta infatti che venga predisposto un nuovo aumento dei tassi di interesse. La riunione della BCE dell'8 settembre dovrà infatti dovrà stabilire l'entità dell'aumento dei tassi, forse anche di 0,75 punti.

