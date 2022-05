Petrolio, la Ue trova l’accordo. Stop al 90% del greggio russo (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

31 mag 2022 ore 07:58

Stop all’importazione di petrolio russo: l’Europa trova la quadra grazie a un compromesso, che consiste nell’esenzione dell’oleodotto “Gruzhba”, un modo per venire incontro alle richieste della Repubblica Ceca e dell’Ungheria. Lo scrive Claudio Tito su La Repubblica.

“In sostanza entro pochi mesi, probabilmente da gannaio prossimo, verranno bloccati almeno i due terzi del greggio russo e poi la percentuale crescerà fino al 90%”, specifica il giornalista. Si tratta di un commercio che utilizza per la maggior parte le tratte marittime, che quindi saranno completamente bloccate per decisione del Consiglio europeo. Il restante 10% (65% del fabbisogno ungherese di petrolio) arriva invece dall’oleodotto. Germania e Polonia, nonostante abbiano accesso al “tubo” russo, si sono impegnate a non usufruirne.

