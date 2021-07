Per le banche torna la stagione dei dividendi (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

2 lug 2021 ore 07:40

Il via libera sui dividendi è "quasi" definitivo e i titoli delle banche a Piazza Affari spiccano il volo. L'allentamento dei vincoli che hanno frenato la distribuzione dei dividendi in Europa verrà confermato, o così si evince, secondo Vittoria Puledda de La Repubblica, dagli ultimi discorsi della Bce.

Christine Lagarde ha ricordato - in qualità di presidente dell'European Systemic Risk Board - che "se le condizioni dell'economia e del settore finanziario non si deterioreranno, la nostra raccomandazione sulla restrizione delle distribuzioni durante la pandemia potrebbe scadere alla fine di settembre 2021".

In assenza di sviluppi negativi, dunque, si prevede di abrogare la raccomandazione sui dividendi, i quali torneranno a essere staccati dalla fine del terzo trimestre del 2021. Il via libera non c'è ancora, ma è sempre più vicino e i titoli delle banche raggiungono picchi importanti.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.