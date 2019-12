Per gli evasori carcere fino a 8 anni. Pagamenti digitali, ecco il bonus (La Repubblica)

18 dic 2019 ore 07:32

Il quotidiano aggiorna sulle ultime novità emerse dal decreto fiscale che ieri è diventata una legge dello Stato con l'approvazione da parte del Senato: "l’intera manovra 2020 ha fatto un ulteriore passo in avanti in attesa della approvazione definitiva della legge di Bilancio prevista per il 27 dicembre a Montecitorio".

Come di consueto il governo sta preparando un decreto Milleproroghe "con il rischio che molte delle misure uscite da manovra e decreto rispuntino con un assalto all’ultimo treno dell’anno". Per esempio, scrive La Repubblica, "già si parla di un rientro della norma che fa slittare lo stop al mercato tutelato di luce e gas da luglio del 2020 al 2022".

Nel frattempo si è tornato a parlare delle misure a favore di chi farà pagamenti con carta di credito e bancomat. Il premier ha dichiarato che "arriveremo a far trovare fino a 2.000 euro nei conti correnti come superbonus per i pagamenti digitali".

Tra le norme finalizzate alla lotta all’evasione, infine, sono state inasprite le pene per i reati tributari che salgono fino a 8 anni di detenzione per i comportamenti più gravi come la falsa fatturazione.

