Pensioni, proposta del governo: 64 anni e con un taglio del 3% (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

16 feb 2022 ore 07:55

Secondo quanto riportato da Valentina Conte per La Repubblica, il governo potrebbe aver trovato un punto di mediazione con i sindacati per una nuova proposta sul piano pensioni. La proposta è quella di "uscire a 64 anni con almeno 20 di contributi e una penalizzazione del 3% al massimo per ogni anno di anticipo", a patto che la pensione non sia troppo bassa, ma superiore all'assegno sociale di un certo numero di volte.

Si tratterebbe di un'opzione tollerabile dai conti pubblici e apprezzabile anche da Bruxelles. L'attuale uscita anticipata di Quota 102 - 64 anni e 38 di contributi, scade il 31 dicembre, dopodiché si applicherà di nuovo la legge Fornero. Obiettivo del governo è quello però di trovare un riassetto entro marzo 2022.

