Pensioni, con uscite a 64 anni e contributivo tagli dal 10 al 18% (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

3 giu 2022 ore 07:30

La quota 102 si esaurirà entro sette mesi e, secondo quanto riporta Marco Rogari per Il Sole24Ore, rimarrebbe solo un periodo molto breve per individuare misure correttive prima del varo di una manovra che potrebbe riportare l'Italia del 2023 alla legge Fornero.

Secondo il quotidiano finanziario, tra le attuali proposte, ci sarebbe quella di "rendere accessibile a tutti il canale d’uscita con almeno 64 anni d’età e 20 di contribuzione, oggi di fatto consentito solo a chi è totalmente contributivo". Le simulazioni hanno dimostrato che con questo calcolo l'incasso per i lavoratori in regime misto (contributivo e retributivo per coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano più di 18 anni di versamenti) si ridurrebbe di una quota compresa tra il 10 e il 18%. "Il picco di una riduzione del 18,6% del trattamento, vincolando al contributivo l’uscita a 64 anni, riguarderebbe un numero limitato di lavoratori in possesso fino a 17 anni di anni di versamenti al momento agganciati al retributivo", ha precisato Marco Rogari.

L'obiettivo del governo Draghi è mettere in atto una riforma pensionistica che non aggravi la spesa pensionistica, che nel 2023 è prevista in crescita di oltre il 7%.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.