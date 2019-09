Pensione di garanzia per i lavoratori giovani (La Repubblica)

3 set 2019 ore 08:04

Secondo il quotidiano una delle new entry del documento programmatico di governo giallo-rosso che si sta definendo in queste ore è la pensione di garanzia per i giovani. Nelle scorse ore si sarebbero tenute le interlocuzioni con i tecnici, per definire costi e modalità di introduzione della misura.

Secondo La Repubblica "l’obiettivo, sbandierato in passato da molti governi ma mai realizzato, è di intervenire sull’emergenza previdenziale delle giovani generazioni alle quali l’infinita crisi economica ha regalato retribuzioni basse e contributi previdenziali discontinui". Il quotidiano ricorda poi che "chi ha la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo (cioè gli assunti post 1996) non può beneficiare dell’integrazione al minimo".

In tema di pensioni resta anche sullo sfondo l’eventuale intervento su quota 100 che con la nascita del nuovo esecutivo potrebbe essere ridimensionata, anticipando di un anno la scadenza prevista nel 2021.

