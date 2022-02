Parte la privatizzazione di Ita: in gara non solo Msc-Lufthansa (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

14 feb 2022 ore 07:16

Secondo quanto riportato da Gianni Dragoni per Il Sole24Ore in edicola lo scorso sabato, tra i potenziali acquirenti nella gara di privatizzazione di Ita Airways non ci sarebbe solo il tandem formato da Msc e Lufthansa. Il governo ha già esaminato il provvedimento che consentirà di aprire le pratiche necessarie allo svolgersi dell'operazione. L'idea generale, ha spiegato il ministro dell'economia Daniele Franco, è quella di non darsi tempi precisi, ma più che altro una tabella di marcia. Nella prima fase della ricerca di un partner il Tesoro manterrà una quota minoritaria che, successivamente, potrà essere ceduta.

"Il governo non ha imboccato la strada di una trattativa diretta", spiega il quotidiano, ma sarà pubblica e non discriminatoria verso i potenziali acquirenti. Si pensa che scenderà in campo anche Delta Air Lines, accanto a Air-France-Klm.

