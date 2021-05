Pacchetto clima, l’Ue si divide su emissioni e costi per gli Stati (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

26 mag 2021 ore 07:45

Lo scontro sulla transizione ecologica è più che mai vivo tra i vari blocchi dei paesi del Vecchio Continente. Al consiglio europeo, i leader Ue non hanno trovato accordo sul regolamento della ripartizione degli sforzi per ridurre del 55% le emissioni al 2030, con la neutralità climatica al 2050. Secondo quanto riportato da Francesco Basso per il Corriere della Sera, Mario Draghi ha dichiarato che "uno dei problemi posto da tutti è l'importanza che la tutela sociale ha nel processo di transizione ecologica. C'è la consapevolezza che le parti deboli vadano tutelate".

Per raggiungere nuovi target ecologici ambiziosi, la Commissione sta studiando l'estensione del sistema dello scambio delle quote di emissione di CO2 a due nuovi ambiti: il trasporto su strada e il riscaldamento. Una soluzione che piace ai Paesi come la Germania, ma che fa paura ai paesi più economicamente arretrati, dove si teme un certo impatto su lavoratori e famiglie.

Nel frattempo Ursula Von Der Leyen ha invitato il consiglio europeo a procedere rapidamente con il pacchetto legislativo insieme a un esame approfondito dell'impatto ambientale, economico e sociale di tutti gli stati membri.

