NPL, sono ancora qui: chi supera l'esame dei debiti (L'Economia - Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

18 ott 2021 ore 07:40

Se con l'incombere del Covid gli Npl erano stati congelati, il ritorno alla normalità sta per renderli di nuovo protagonisti della vita finanziaria italiana. Secondo quanto riportato da Stefano Righi per l'Economia del Corriere della Sera, la preoccupazione sui crediti deteriorati è diventata nuovamente concreta.

"Se è vero che i crediti in moratoria sono passati dai 280 miliardi del marzo 2020 ai 147 miliardi di dicembre 2020 fino ai 71 miliardi del settembre 2021, la scadenza dei provvedimenti di sostegno è vista come il vero grande test per l’economia italiana".

Tra gli addetti ai lavori si spera ora che "gli interventi di sostegno al sistema imprese siano abbandonati solo gradualmente".

