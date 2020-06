Npl, incognita golden power. Mercato italiano a rischio stop (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

Il Sole24Ore riporta l'attenzione sul tema dei crediti deteriorati (NPL) e sulla possibilità, a causa della mancanza di chiarezza del Decreto Liquidità, che le banche possano essere soggetto della normativa sul Golden Power.

Le conseguenze sarebbero un rallentamento delle tempistiche fino a 75 giorni, in quanto per ogni cessione o vendita sarebbe necessaria la preventiva autorizzazione. Secondo il quotidiano sarebbero soggetti al Golden Power "le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da una banca che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di - detti attivi - o il cambiamento della loro destinazione. Per - detti attivi - il Decreto intende beni e rapporti". Da qui il problema se gli NPL siano da considerare - detti attivi - o meno".

Per adesso sarebbe solo un rischio, secondo il quotidiano, in quanto il perimetro del Golden Power non sarebbe ancora definito. Ma un rischio che, secondo gli esperti, sarebbe minimo perchè facente capo ad una norma europea che non lo prevederebbe.

