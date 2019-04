Rassegna stampa economico-finanziaria del 9 aprile 2019

9 apr 2019 ore 09:27

Buitoni compra pasta Delverde. Il polo del food va a Piazza Affari (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che il marchio Newlat, che possiede una serie di marchi storici dell’alimentare italiano come la pasta Buitoni, il latte Polenghi, Giglio e Torre in Pietra, si starebbe preparando a sbarcare a Piazza Affari.

Il gruppo, che ha siglato nelle scorse ore l’acquisizione dell’intero capitale di Delverde Industrie Alimentari dalla multinazionale argentina Molinos Río de la Plata, approderà al segmento Star entro fine anno.

Il Sole24Ore evidenzia come “quella di Newlat sia stata una crescita progressiva, spesso rilevando marchi bisognosi di rilancio: negli ultimi 10 anni ha incrementato il proprio fatturato da 20 a 350 milioni di euro ed oggi è pronta ad aprire agli investitori il proprio capitale”. Sul mercato dovrebbe finire una partecipazione attorno al 40%, con la maggioranza del gruppo che rimarrebbe in mano al presidente Angelo Mastrolia.

Banche venete, IntesaSanpaolo restituisce i crediti (MF)

Il quotidiano finanziario riporta che IntesaSanpaolo sarebbe intenzionata a “fare pulizia sugli attivi ereditati dalle due ex banche venete, Bpvi e Veneto Banca”. Secondo quanto risulta alla testata, il ministero del Tesoro - tramite un decreto - avrebbe formalizzato la garanzia sui crediti ad alto rischio. In tal modo sarà consentito all’istituto di Carlo Messina di retrocedere queste esposizioni alla liquidazione coatta amministrativa.

MF scrive che “un contratto per una prima tranche sarebbe già stato sottoscritto con i commissari”. Il trasferimento riguarderà uno stock di crediti dal valore lordo di 740 milioni e 612 milioni netti.

Banche, via ai rimborsi automatici. Ma per i redditi fino a 35 mila euro (Corriere della Sera)

Secondo quanto indicato dal quotidiano sarebbe pronta l'iniziativa per il rimborso dei risparmiatori truffati dalla banche. L'incontro del Governo con le associazioni di questi ultimi si è conclusa, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, "con l’accettazione del meccanismo di rimborso predisposto nei giorni scorsi da Tria: l’accesso automatico al ristoro vale solo per i risparmiatori con una situazione Isee inferiore a 35 mila euro o un patrimonio mobiliare fino a 100 mila euro, tutti gli altri casi saranno esaminati da una commissione nominata dal ministero dell’Economia".

Il giornale evidenzia come questa soluzione condurrà, considerando i casi legati alle vicende di Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara, CariChieti, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, a un rimborso forfettario diretto per i truffati con redditi medio bassi nel 90% dei casi e a un arbitrato nel restante 10% dei casi.

Il ristoro delle somme potrebbe però slittare oltre il 2019.

Alitalia, bruciati altri 220 milioni e ora il governo corteggia Atlantia (La Repubblica)

Il quotidiano fa il punto della situazione sulla vicenda Alitalia. Secondo La Repubblica la questione ha alcune certezze: rischia di dividere la maggioranza e peserà sulle tasche degli italiani.

Entro il 30 aprile, nel frattempo, Ferrovie dello Stato deve presentare l'offerta per il gruppo, ora in amministrazione straordinaria. Per tenere in piedi la compagnia, secondo il quotidiano, servirebbe un miliaro e l’unico investitore privato disponibile sarebbe al momento la compagnia americana Delta, "con un cip di 100-150 milioni".

Il resto rischia di versarlo lo Stato, anche tramite le stesse FS. O trasformando in azioni un po’ dei 900 milioni del prestito ponte garantito alla compagnia.

Sembra infine che sia stata vagliata la strada Atlantia (che controlla Aeroporti di Roma). Che però non sarebbe interessata.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.