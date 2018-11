Rassegna stampa economico-finanziaria dell'8 novembre 2018

8 nov 2018 ore 07:01

Poste disinnesca la mina dello spread. Sulla Rc Auto in corsa Unipol e Allianz (Il Sole24Ore)

Il Sole24Ore mette sotto la lente Poste Italiane e le sue prossime mosse. Secondo quanto riporta il quotidiano il gruppo ha messo "in sicurezza il coefficiente di solvibilità, l’indicatore di solidità patrimoniale previsto dalla direttiva Solvency II, che da mesi soffre per colpa dell’aumento dello spread". Il Sole24Ore evidenzia come l'andamento di questi ultimi mesi del debito sovrano abbia messo sotto pressione questo indice nelle compagnie assicurative maggiormente esposte sui titoli di Stato. E Poste ne possiede "tra 130 e 140 miliardi, di cui circa 90 fanno capo a Poste Vita".

L'articolo scrive poi che la società prosegue con la ricerca di un partner per l’RcAuto. Il gruppo ha inviato a 5 player della short list (Generali, Unipol, Allianz, Axa e Zurich) una missiva con la quale si comunicava che la scelta finale potrebbe non riguardare più soltanto un partner, ma potrebbero essere anche due.





Enria a capo della Vigilanza Bce (MF)

Il quotidiano finanziario scrive della scelta, da parte del consiglio direttivo della BCE, di Andrea Enria come nuovo presidente della Vigilanza a partire dal primo gennaio. L'attuale numero uno dell'EBA (l'autorità bancaria europea) ha battuto la concorrenza dell’irlandese Sharon Donnery e succederà così a Danièle Nouy. Ora l'economista, già capo del servizio Normativa della Banca d’Italia, sarà ascoltato alla commissione economica del Parlamento Ue. Poi la sua nomina dovrà essere approvata dal Parlamento e dal Consiglio Ue. Dei passaggi che secondo MF sarebbero solo "una formalità".

