Rassegna stampa economico-finanziaria dell'8 maggio 2018

di Mauro Introzzi

8 mag 2018 ore 07:13

Carige, il primo round ad Apollo (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che nelle scorse ore Banca Carige ha perso un round importante nella vicenda giudiziaria che la vede contrapposta al fondo Apollo sul ramo assicurativo.

Il Sole24Ore ricorda che la causa vale oltre 800 milioni di raccolta premi e che la ragione del contendere è la cessione, nel 2014, del comparto assicurativo della banca genovese ad Amissima, controllata di Apollo. In seguito il fondo aveva proposto di entrare nel capitale dell’istituto ligure attraverso una ricapitalizzazione riservata, rilevandone i crediti deteriorati.

Ma successivamente la banca ha intrapreso un’azione di responsabilità contro gli ex vertici, l’ex presidente Cesare Castelbarco e l’ex amministratore delegato Piero Montani, sospettati di aver promosso operazioni contro l’interesse della banca e in accordo con Apollo.

Fca studia più debito per Magneti Marelli (MF)

Secondo il quotidiano finanziario Fiat Chrysler Automobiles starebbe pensando di girare su Magneti Marelli debiti per un valore compreso tra gli 1,5 e i 2 miliardi di euro. Il consensus degli analisti prevedeva invece, per la controllata da scorporare, un indebitamento nell’ordine di un miliardo di euro, una cifra molto vicina al margine operativo lordo attesa per quest’anno dal gruppo della componentistica. Secondo quanto scrive MF l’eventuale revisione al rialzo sarebbe “legata anche con al timore di sanzioni in America che potrebbero appesantire il bilancio del Lingotto, in particolare da parte dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (Epa) statunitense e dell’ente per l’ambiente californiano”.

Lo scorporo di Magneti Marelli è atteso tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo.

Tim: Conti presidente, tutti i poteri a Genish (Corriere della Sera)

Il quotidiano commenta il primo consiglio di amministrazione di Telecom Italia-Tim dopo l’assemblea che ha visto uscire vincitrice la lista del fondo Elliott su quella della transalpina Vivendi. Nella prima riunione del board Fulvio Conti è stato nominato presidente e Amos Genish confermato nel ruolo di amministratore delegato. Il quotidiano stigmatizza come la novità è che per la prima volta tutti i poteri siano stati conferiti all’amministratore delegato: Fulvio Conti non ha voluto deleghe, se non quelle previste dalla legge e dallo statuto di Tim per il presidente.

Il Corriere della Sera scrive che il motivo è quello di “mantenere il requisito di indipendenza, architrave del piano di trasformazione di Tim in public company proposto da Elliott”.

La Cassazione “boccia” le unit linked. Assicuratori contro: polizze come le altre (La Repubblica)

Il quotidiano riporta quella che potrebbe essere una sentenza decisamente importante per il mondo assicurativo. Lo scorso 30 aprile la Cassazione, confermando una sentenza della Corte d’Appello di Milano, ha considerato le unit linked come degli investimenti finanziari puri e non come polizze a tutti gli effetti. Questa sentenza, secondo quanto scrive La Repubblica, “rischia di eliminare il trattamento fiscale privilegiato per un prodotto molto diffuso”. Il quotidiano riporta alcuni dati Ania, che indicano che “nel 2017 le nuove polizze unit linked sono state un po’ più della metà rispetto alle nuove polizze tradizionali, quasi 28 miliardi”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.