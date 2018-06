Rassegna stampa economico-finanziaria del 29 giugno 2018

di Edoardo Fagnani

29 giu 2018 ore 07:53

Effetto spread sulle imprese: dietrofront di Atlantia sul bond (Il Sole24Ore)

Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore Atlantia avrebbe deciso di rinunciare al momento all’emissione di un prestito obbligazionario per un ammontare di 2 miliardi di euro, preferendo rinegoziare un prestito bancario con scadenza a 5 anni. Il motivo di questa decisione va ricercato nella fiammata registrata nell’ultimo mese dai rendimenti dei titoli di stato italiani, in particolari quelle con scadenze più brevi. Questa situazione “ha aumentato i tassi d’interesse per tutte le nuove emissioni di obbligazioni di aziende italiane”. Il quotidiano finanziario ha precisato che “l’azienda si riserva, in ogni caso, di riprendere in considerazione l’emissione nel momento in cui la fase di volatilità rientrasse”.

MPS cede la Leasing & Factoring (MF)

MF ha scritto che i vertici del Monte dei Paschi di Siena starebbero lavorando sulla gestione dei crediti deteriorati. In particolare, l’istituto senese starebbe valutando due opzioni: “la cessione della controllata Mps Leasing & Factoring (dotata di licenza bancaria) oppure la dismissione di un pacchetto di crediti deteriorati in leasing e utp per un controvalore nominale superiore a due miliardi di euro”. Secondo il quotidiano finanziario, la soluzione migliore sarebbe la cessione dell’intera società, in quanto consentirebbe una migliore valorizzazione delle attività. Inoltre, se il Monte dei Paschi di Siena decidesse di scegliere questa opzione “il portafoglio potrebbe essere allargato rispetto alle ipotesi iniziali e superare i due miliardi di valore nominale”.

Luce e gas, da luglio maxi-rincari. Prezzi, l’inflazione rialza la testa (Corriere della Sera)

Il Corriere della Sera ha riportato la notizia che dal primo luglio le tariffe dell’energia elettrica e del gas saliranno rispettivamente del 6,5% e dell’8,2%. Lo ha deciso l’Autorità per l’Energia, che ha giustificato questa scelta con le “tensioni internazionali e dalla conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio, che hanno pesantemente influenzato i prezzi all’ingrosso nel mercato dell’energia”. Il Corriere della Sera ha segnalato che questa decisione potrebbe determinare un ulteriore aumento dell’inflazione, che andrebbe ad aggiungersi all’incremento dei prezzi al consumo registrato nel mese di giugno. Una situazione che porterebbe alla “riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, in calo per la prima volta da tempo”, come segnalato dal quotidiano.

Italia: bene le banche, ma devono fare di più sui crediti deteriorati” (La Repubblica)

La Repubblica ha pubblicato un’intervista a Elke Konig, a capo del Single Resolution Board, agenzia dell’Unione Europea focalizzata sulla risoluzione delle crisi bancarie nella zona euro. Elke Konig ha apprezzato gli sforzi fatti dagli istituti italiani nel biennio 2017/2018 per rafforzare la propria solidità patrimoniale. Tuttavia, la presidente ha puntualizzato che resta ancora molto da fare sullo smaltimento dei crediti deteriorati, “meglio se in una cornice armonizzata delle leggi fallimentari. Elke Konig ha difeso la norma del bail-in (che prevede l’intervento anche dei correntisti nel salvataggio degli istituti) in quanto ha mostrato più benefici che costi.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.