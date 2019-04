Rassegna stampa economico-finanziaria del 29 aprile 2019

29 apr 2019 ore 06:53

Alitalia verso un rinvio per le offerte, spunta Toto in alternativa ad Atlantia (Il Sole24Ore)

Nella sua edizione di sabato il quotidiano economico aggiorna sulla vicenda Alitalia. Per la presentazione dell’offerta di acquisto, nell’ambito del piano di salvataggio della compagnia, si starebbe andando verso un nuovo rinvio dei termini. Secondo quanto riporta il quotidiano per la scadenza del 30 aprile “le Ferrovie dello Stato non saranno in grado di presentare ai commissari l’integrazione dell’offerta vincolante per l’ipotizzata newco Nuova Alitalia”.

Le adesioni sarebbero ferme al 60% del capitale: il 30% di Fs e il 15% ciascuno di Delta e del Mef. All’appello mancherebbero dunque un 40%, corrispondente a 300 milioni di euro.

Si potrebbe quindi andare verso una proroga, da un minimo di 2 settimane fino a un massimo di 30-45 giorni.

Nel frattempo sarebbe stato contattata, direttamente dal ministero dello Sviluppo Economico, la famiglia del fondatore di Air One, Carlo Toto, per un coinvolgimento al 30% nella nuova Alitalia.

Risiko bancario: aspettando Mustier (Milano Finanza)

Il settimanale finanziario ha descritto tutti i vari possibili scenari per il comparto bancario italiano. Molto ruota intorno a Unicredit: se l’istituto di Jean Pierre Mustier arriverà a Commerzbank potrebbe intestarsi nel nostro paese una spinta al consolidamento. In altre parole “suonerebbe la sveglia al sistema creditizio italiano”.

In primis potrebbero arrivare le reazioni di IntesaSanpaolo: secondo Milano Finanza “l’istituto rimane pericolosamente esposto agli appetiti di eventuali investitori stranieri, come del resto gran parte del sistema bancario nazionale”. Discorso analogo si potrebbe fare anche per altre banche italiane: molti ritengono che “UBI Banca e BancoBPM siano particolarmente esposte a raid stranieri per le basse valutazioni di borsa e la buona dislocazione geografica”.

Sotto i riflettori anche Monte dei Paschi di Siena, per cui il Tesoro avrebbe già iniziato i primi sondaggi sul mercato per avviare il processo di vendita.

IntesaSanpaolo, una ripartenza da 4 miliardi (L’Economia - Corriere della Sera)

L’inserto economico del Corriere della Sera fa il punto della situazione su IntesaSanpaolo alla vigilia dell’assemblea dei soci dell’istituto. L’assise, oltre che approvare il bilancio 2018, dovrà nominare il consiglio di amministrazione. E - secondo L’Economia - l’appuntamento “racchiude in sé una doppia e contrastante immagine, di discontinuità e di continuità”.

La discontinuità più evidente è quella legata al passo indietro (ampiamente annunciato) del presidente di Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti. Una figura storica in seno alla banca. La continuità riguarda invece le figure dell’amministratore delegato Carlo Messina e del presidente Gian Maria Gros-Pietro che saranno confermate ai posti di comando.

IntesaSanpaolo, Unicredit e BPER Banca: grande shopping in Veneto (Affari & Finanza - La Repubblica)

Secondo quanto riporta l’inserto economico del lunedì del quotidiano La Repubblica “la spartizione delle spoglie dei Veneto Banca e Popolare di Vicenza ha ridisegnato la geografia del sistema bancario del nord est e le strategie di approvvigionamento delle imprese”. L’acquisizione delle attività delle due banche venete da parte di IntesaSanpaolo non ha segnato solo l’ascesa della banca di Carlo Messina nella regione ma anche “le incursioni di molti altri player in grado di soddisfare la ricerca di un nuovo partner finanziario”. Sono molte, infatti, le banche che stanno acquisendo quote di mercato nel vuoto lasciato dalle due ex popolari. Come Unicredit, già leader come quote di mercato nella regione, o BPER Banca, salita con la Popolare di Sondrio in maggioranza di Arca Holding rilevando le quote delle banche venete in LCA).

