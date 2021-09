Nella manovra 18 miliardi in più per spingere la crescita (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

29 set 2021 ore 07:34

Con la crescita del Pil prevista in questi mesi si apre uno spazio fiscale - da 18 miliardi di euro - per impostare una legge di bilancio atta a consolidare l'attuale crescita italiana. Secondo quanto riportato da Valentina Conte per La Repubblica, "i numeri italiani presentati da Draghi in consiglio dei ministri sarebbero tutti superiori alle aspettative".

Il Pil salirà del 6% nel 2021 ed è previsto in salita del 4% nel 2022. "Il miglioramento nei conti apre un nuovo margine da un punto di Pil all’anno nel triennio 2022-2024 da impiegare in nuovi interventi espansivi, a partire dai 18 miliardi di quest’anno", scrive il quotidiano.

Si starebbe ipotizzando una proroga al 2023 del Superbonus 110%, e una eventuale manovra per introdurre in Italia il salario minimo.

