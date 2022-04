Navigator, arriva la proroga. Al lavoro altri quattro mesi (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

È arrivata la proroga per 1.884 navigator, che dal primo maggio non resteranno quindi senza lavoro. I paletti sono stati spostati avanti per 4 mesi. Lo scrive Claudia Voltattorni sul Corriere della Sera.

“Il ministro del Lavoro Andrea Orlando - si legge nell'articolo - ieri ha trovato una soluzione ‘ponte’ ai quasi 2mila lavoratori da giorni in attesa di risposte in vista della scadenza del loro contratto il 30 aprile”. Dopo il presidio in via Molise a Roma e il colloquio del responsabile del dicastero con i sindacati, è quindi arrivata una pausa tecnica di 10 giorni seguita da due nuovi contratti di due mesi ciascuno, con Anpal Servizi e con i centri per l’impiego

“Partiti in 2.980 nel luglio 2019 - è scritto sul quotidiano di via Solferino - i navigator sono le figure create per aiutare i percettori di reddito di cittadinanza a reinserirsi nel mondo del lavoro. Un migliaio di loro però poi ha trovato un’altra occupazione”.

