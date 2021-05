Mps, prove generali di Piano B: Sul tavolo il rebus delle filiali (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

31 mag 2021 ore 07:18

Il Tesoro sembrerebbe aver aperto alla possibilità che Monte dei Paschi di Siena possa essere acquisita da più interlocutori, con tanto di dote fiscale annessa. Questo piano di sistema già anticipato venerdì mattina da Il Sole24Ore (Mps, spunta il piano di sistema: banca divisa tra più acquirenti) e poi riproposto sullo stesso quotidiano sabato 29 maggio in un articolo a firma Marco Ferrando e Laura Galvagni, è stato ben accolto dalle borse, tanto che il titolo venerdì ha chiuso la seduta di borsa con un rialzo di oltre il 3%. "Riteniamo che questo scenario sia consistente con la volontà di creare una cornice finalizzata a risolvere il tema MPS che veda UniCredit come cardine dell'operazione", affermano gli analisti Equita in un virgolettato riproposto dal quotidiano.

Tuttavia, nei colloqui Unicredit sembra ancora non essere stata coinvolta. Tra le fonti vicine al dossier si cita Poste Italiane come potenziale interessata di qualche asset.

Banca Akros afferma però che un eventuale break up potrebbe lasciare gli azionisti con "una sostanziale minusvalenza". Il danno più grosso è del Tesoro, il quale potrebbe inoltre essere chiamato a gestire i rischi legali e a coprire le spese per gli esuberi, oltre che l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro per un riassetto ottimale.

