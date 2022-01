Modifiche al Pnrr Bruxelles avverte l’Italia: “Solo in casi eccezionali” (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

27 gen 2022 ore 07:59

Per Bruxelles la revisione del Piano di Ripresa e Resilienza è possibile, a patto che uno Stato riesca a dimostrare “circostanze oggettive” a sostegno della stessa e solo in casi eccezionali. Lo ha scritto, su La Repubblica, Rosaria Amato. Per il ministro Enrico Giovannini, che aveva sottolineato l’opzione, uno dei motivi che potrebbero forzare gli Stati a rimettere mano al Pnrr potrebbe ad esempio essere il costo delle materie prime, “che metterà sotto pressione gli enti appaltatori”.

La questione è particolarmente avvertita al livello degli enti locali: “Chiediamo al governo di attivarsi con urgenza con meccanismi che consentano di compensare la revisione dei prezzi stimati delle opere pubbliche”, è stato il contenuto dell’intervento dei presidenti di regione Veneto e Lombardia insieme alle Province autonome di Trento e Bolzano in vista della realizzazione delle opere per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. “Al momento però da parte del governo italiano non è arrivata alcuna richiesta ufficiale a Bruxelles”, si legge sul quotidiano.

