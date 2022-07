In arrivo 3 miliardi per tagliare le bollette di famiglie e imprese (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

1 lug 2022 ore 07:54

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo al decreto da 3 miliardi di euro per calmierare gli effetti del caro energia. Lo ha scritto Andrea Ducci sul Corriere della Sera.

“Abbattiamo l’Iva e rafforziamo il bonus sociale, interveniamo per incrementare lo stoccaggio di gas naturale e gli aiuti alle famiglie sulle bollette”. Così Mario Draghi ha elencato misure in mancanza delle quali, ha continuato, si sarebbero verificati aumenti del 45% per gas e luce. Sono 30 in tutto i miliardi stanziati dall’esecutivo per tenere sotto controllo il costo delle bollette agevolando imprese e famiglie.

Tra le misure contenute nel provvedimento, si legge ancora sul quotidiano di via Solferino, l’azzeramento degli oneri di sistema per famiglie e imprese (per 1,9 miliardi), la riduzione dell’Iva al 5% per le bollette del gas anche nel terzo trimestre del 2022 e un bonus luce e gas per le famiglie a basso reddito.

Nel testo anche disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas, mentre viene prolungato il periodo di applicazione della tassazione sull’extragettito: dal primo luglio 2022 al 31 marzo 2023 (prima era ottobre - dicembre 2022).

