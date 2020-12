Mercati azionari, quando i “cigni neri” sono reali

di Redazione Lapenna del Web

16 dic 2020 ore 10:29

Secondo un'analisi di Generali Investments, la pandemia Covid-19 e le divergenti ripercussioni per l'economia reale e i mercati finanziari USA rendono il 2020 un "cigno nero" che in tutta probabilità entrerà a far parte dei libri di storia.

Gli esperti hanno segnalato che, mentre l'economia globale ha subito la sua più profonda recessione dalla seconda guerra mondiale, il crollo dei mercati finanziari si è rivelato di breve durata anche grazie alla tempestiva e massiccia risposta politica. La ricerca di un vaccino ha provocato il rimbalzo degli asset rischiosi, con l'indice MSCI World che ha registrato un rally del 13,5% su base annua e un aumento di 2/3 rispetto ai minimi di marzo. "Con i rendimenti che hanno raggiunto il minimo, anche i mercati obbligazionari hanno registrato buoni risultati", ha sottolineato Generali Investments.

Secondo gli esperti, quindi, è probabile che un rimbalzo economico guidato dai vaccini sostenga gli attivi rischiosi nel prossimo anno. "Con un'inflazione ancora bassa e un forte sostegno della politica monetaria, i rendimenti europei rimarranno molto bassi ancora a lungo", ha concluso Generali Investments.

