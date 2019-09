Manovra, pronto il nuovo Def. Dalla Ue uno sconto da 11 miliardi (La Repubblica)

25 set 2019 ore 07:15

Il quotidiano elenca i capisaldi della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef), che è stata preparata dal ministro del Tesoro, Roberto Gualtieri, e dalla sua squadra. E che sarà esaminata tra domani e venerdì dal Consiglio dei ministri. La manovra sarà di circa 30 miliardi, di cui 23,1 destinati alla sterilizzazione dell’Iva, 2 per le spese indifferibili e circa 5 per l’operazione cuneo fiscale.

Per far fronte a queste uscite, scrive La Repubblica, “ci sarà una richiesta di flessibilità a Bruxelles di circa 0,6 punti di Pil cioè 10,8 miliardi e questo comporterà che l’attuale deficit-Pil tendenziale, cioè senza toccare nulla, che segna l’1,5 per cento potrà salire al 2-2,1 per cento o intorno a questa cifra”.

Il quotidiano mette poi in evidenza che considerando la minore spesa per interessi, “la caccia alle risorse sarà di 15 miliardi: somma che dovrebbe essere colmata da spending review, revisione degli sgravi fiscali e lotta all’evasione con incentivazione dell’uso delle carte di credito”.

