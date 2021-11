Manovra, l’ipotesi Irpef dal 38 al 34%. Quattro aliquote, chi guadagna di più (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

23 nov 2021 ore 08:05

I redditi tra i 30mila e i 50mila euro potrebbero risultare avvantaggiati dalla revisione dell’Irpef e dalla conseguente riduzione degli scaglioni, che passerebbero dai 5 attuali a 4. L’aliquota al 38% quindi si ridurrebbe al 34%. Lo scrive Enrico Marro sul Corriere della Sera.

L’ipotesi nasce dal dibattito su come distribuire il taglio delle tasse da 8 miliardi di euro previsto per il 2022. Su posizioni diverse Confindustria e i sindacati. Se l’associazione dei datori di lavoro chiede infatti un taglio fino a 13 miliardi, la Cgil risponde con un appello a destinarlo interamente a pensionati e lavoratori dipendenti.

“Ieri pomeriggio Franco ha incontrato per la seconda volta gli sherpa dei partiti per discutere dell’emendamento alla legge di Bilancio che lo stesso esecutivo intende presentare al Senato per stabilire come utilizzare lo stanziamento”, si legge sul quotidiano di via Solferino. La riunione è stata aggiornata: “Si lavora a un mix di misure a favore dei lavoratori e delle imprese”, conclude Marro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.