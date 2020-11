La manovra fantasma adesso va riscritta. Si rischia più deficit (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

10 nov 2020 ore 08:19

La Repubblica affronta il tema della Legge di Bilancio 2021 spostata nuovamente nella giornata di ieri dopo una lunga riunione al Ministero del Tesoro.

Il provvedimento dovrebbe essere consegnato in settimana a Montecitorio, secondo quanto riportato nell'articolo di Roberto Petrini, ma continuerebbe a slittare. La finanziaria, che doveva vedere la luce il 20 settembre nella sede del Parlamento e il 15 ottobre in una versione di "sintesti" alla UE, sarebbe ancora in attesa di un epilogo conclusivo. Le motivazioni della proroga secondo la testata, dovrebbe riguardare l'andamento economico del quarto trimestre del 2020 e l'ulteriore flessione del prodotto interno lordo.

Le stime di crescita elaborate dalla Commissione Europea e diminuite al 4,1% sarebbero le fondamenta sulle quali si basava la Legge di Bilancio. Da questo la necessita di rivedere gli interventi.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.