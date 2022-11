Lufthansa vuole Ita a prezzo di saldo. Msc, ultima chiamata (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

28 nov 2022 ore 07:16

Secondo quanto scrive Aldo Fontanarosa per La Repubblica del 26 novembre, la stampa tedesca avrebbe riportato la volontà di Lufthansa di ottenere la maggioranza di Ita Airways ad un prezzo scontato. Si parla di una cifra intorno ai 250 milioni di euro, la metà rispetto a quanto offerto a gennaio 2022. In quel momento Msc Group e Lufthansa, insieme, avrebbero pagato 750 milioni di euro per l'80% delle azioni di Ita, con un aumento di capitale nel 2023 pari a 250 milioni di euro.

Questo il motivo per cui, riporta Fontanarosa, il governo italiano starebbe cercando di riprendere le trattative con l'Msc Group della famiglia Aponte. Quest'ultimi però, secondo indiscrezioni, non sarebbero più interessati alla vicenda.

Nel caso in cui i privati non dovessero aderire, l'ipotesi sarà quella di una società pubblica, con la prima probabile coinvolta che potrebbe essere Fs.

