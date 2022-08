Londra grande malata d’Europa: inflazione al 10% e crescita zero (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

22 ago 2022

Secondo quanto riporta Enrico Franceschini per La Repubblica di sabato 20 agosto, la Banca d'Inghilterra ha diffuso previsioni preoccupanti: il Regno Unito entrerà in recessione nel quarto trimestre del 2022 e sperimenterà quello che potrebbe essere il più lungo periodo di contrazione economica dalla grande crisi finanziaria del 2008.

Al momento non sembrano esserci altre possibilità: a luglio, l'inflazione ha toccato il 10% - prima volta negli ultimi 40 anni - e il volume dei consumi è diminuito del 3,4% tra aprile e giugno. Il Financial Times prevede che con l'arrivo della stagione fredda i dati peggioreranno ulteriormente, in previsione dell'aumento della bolletta elettrica, in crescita prevista fino al 75%. La reazione attesa dagli economisti è presto detta: la gente spenderà ancora meno, cercando di risparmiare, andando così a incentivare la crisi economica.

E mentre anche il settore trasporti è in sciopero, la casa del potere del Regno Unito è ancora vuota: Boris Johnson ha rassegnato le dimissioni il 7 luglio scorso. La Brexit ha di certo influenzato il declino, ma ad aggiungersi a questo elemento vi sono anche fattori decisivi come la guerra in Ucraina e la pandemia.

